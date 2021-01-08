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'da forvete 'Panzer'

Son dakika haberleri | 'in dev kulüplerinden , ara transfer dönemine hareketli başladı. 'nden 'i transfer ederek orta sahasını güçlendiren , gözünü forvet transferine dikti. Bordo-mavililerin hedefinde piyasa değeri 7 milyon Euro olan 'Panzer' var...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 01:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da forvete 'Panzer' geliyor!

'nden 'i renklerine bağlayan 'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik patron 'nın yönetimden iki hücum oyuncusu istediği ortaya çıktı.

Trabzonspor'da forvete 'Panzer' geliyor!

Başkan 'nun maçı sonrası, "Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Temasta olduğumuz 1-2 isim var. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" sözleri ile kast ettiği isimlerden birinin 'un 29 yaşındaki forveti olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'da forvete 'Panzer' geliyor!

Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmak isteyen deneyimli oyuncunun şartlarının araştırıldığı belirtildi. Rakamlar uygun olursa resmi teklif yapılacak.

Trabzonspor'da forvete 'Panzer' geliyor!

2022 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan Ginczek bu sezon 'da 6 maçta görev alırken, skor üretemedi. 2018'de 'tan 14 milyon euro 6bonservis bedeliyle gelen Alman forvetin şu anki piyasa değeri 7 milyon euro.

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