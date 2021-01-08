Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i renklerine bağlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik patron Abdullah Avcı'nın yönetimden iki hücum oyuncusu istediği ortaya çıktı.





Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Göztepe maçı sonrası, "Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Temasta olduğumuz 1-2 isim var. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" sözleri ile kast ettiği isimlerden birinin Wolfsburg'un 29 yaşındaki forveti Daniel Ginczek olduğu öne sürüldü.

Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmak isteyen deneyimli oyuncunun şartlarının araştırıldığı belirtildi. Rakamlar uygun olursa resmi teklif yapılacak.



