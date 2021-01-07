Zirveye koşuyor

Süper Lig'de artık Trabzonspor fırtınası esiyor... Geçen hafta Karagümrük'ü yenen Karadeniz devi, dün de Göztepe'yi Şenol Güneş Stadı'ndan eli boş göndererek zirve tırmanışına devam etti. Ekuban'ın attığı golle üç puanın sahibi olan Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden bordo-mavililer, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.

18 YILLIK HASRET BİTTİ

Yedinci sıradaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, üst sıralarla arasındaki puan farkını azalttı. Trabzon sahasında Göztepe karşısında en son 18 sezon önce galip gelmişti. 2001-02 sezonunda sahasında İzmir ekibini 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşamıştı. Dün bu hasret de bitti. Trabzon, sahasındaki 13 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Yunus Emre SEL

26 PUANA ÇIKTI 10 SIRA YÜKSELDİ

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sıralamadaki yükselişiyle de dikkati çekti. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 17. haftası sonunda puan cetvelinde 10 sıra tırmanışa geçerek 26 puanla yedinciliğe yükseldi. Üstelik Karadeniz devi, zirve yarışındaki takımlarla puan farkını iyice eritti.

11

Trabzonspor ile Göztepe, dün Süper Lig'de 25'inci kez karşı karşıya geldi. Bu süreçte Fırtına'nın 11, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 36 kez fileleri sarsarken, 19 gol yedi.

2 İSİM SARIDA GEÇTİ

Fırtına'da Göztepe maçına iki oyuncu sarı kart sınırında çıktı. Karadeniz ekibinde orta saha oyuncuları Baker ve Abdulkadir Parmak'ın bu maç öncesi üçer sarı kartı bulunuyordu. İki oyuncu dün sarı kart görmedi ve cezalı duruma düşmekten kurtulmuş oldu.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Karagümrük maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, orta sahada Flavio'yu yedek kulübesine çekerken yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Hugo ve izinli olan Yusuf kadroda yer almadı.