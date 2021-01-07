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Yerel basından 'a büyük övgü! "Ekubansilin"

Bordo-mavili ekibin 'de konuk ettiği 'yi 1-0 yenmesi yerel gazetelerin sayfalarına taşınırken, karşılaşmanın golünü atan Ganalı oyuncu Ekuban'a övgülerde bulunuldu. İşte yerel basınında öne çıkanlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:36 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:45
Yerel basından Trabzonspor'a büyük övgü! "Ekubansilin"

'un 'de dün konuk ettiği 'yi 1-0 yenmesi yerel basında geniş yer alırken, karşılaşmanın golünü atan Ganalı oyuncu 'a övgülerde bulunuldu.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ekuban'sın sen çok cansın" başlığını kullanırken, ''Karagümrük'ü yakan Ganalı yıldız, dün de Göztepe karşısında golünü attı ve Fırtına'ya 3 puanı getirdi" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ise "Ekubansilin" başlığıyla şırıngalı bir fotoğrafa yer vererek, "Trabzonspor, 2021 yılının mutluluk aşısını buldu'' şeklindeki haberi okuyucularına aktardı.

Taka gazetesi de Ekuban'ın performansını ön plana çıkararak, "Siyah İnci'den altın gol", gazetesi, "Ekuban'dan sevgilerle... zirveye göz dikti", gazetesi de "Zirve yarışındayız" başlığını kullandı.

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