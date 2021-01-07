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’den Rose iddiası

’tan bomba haber: , ’ın sol bekiyle görüşme halinde

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
İngiltere’den Rose iddiası
ekibi sezon başında 'u renklerine katmıştı. Brezilyalı futbolcu alışma dönemini atlattıktan sonra performansını yükseltse de teknik direktör 'nın buraya daha nitelikli bir oyuncu istediği kaydedildi. Günün haberi de basınından geldi. 'a göre , 'ın sol beki ile görüşüyor. Adı kadroya yazılmadığı için maçlara çıkamayan Rose'un da ayrılmak istediği kaydedildi. 30 yaşındaki yıldız sol bek haricinde orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
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