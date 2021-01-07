İngiltere’den Rose iddiası

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:32Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Karadeniz ekibi sezon başında Marlon'u renklerine katmıştı. Brezilyalı futbolcu alışma dönemini atlattıktan sonra performansını yükseltse de teknik direktör Abdullah Avcı'nın buraya daha nitelikli bir oyuncu istediği kaydedildi. Günün haberi de Ada basınından geldi. Sky Sports'a göre Trabzonspor, Tottenham'ın sol beki Danny Rose ile görüşüyor. Adı kadroya yazılmadığı için maçlara çıkamayan Rose'un da ayrılmak istediği kaydedildi. 30 yaşındaki yıldız sol bek haricinde orta sahanın solunda da oynayabiliyor.