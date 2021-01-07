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Enzo aşkı

Fırtına, orta sahada ‘Arjantinli geleneğini’ sürdürmek istiyor. Colman ve sonrası için baskı var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Enzo Perez aşkı

'da teknik direktör takımdaki eksikleri gördükten sonra transferde önceliğin orta sahaya verilmesini istemişti.

Usta hocanın arzusu doğrultusunda ile anlaşma sağlanırken, yılların eskitemediği Enzo için de temaslar sürüyor. Fırtına, ve Jose 'dan sonra orta sahasında Arjantinli yıldız geleneğini 34 yaşındaki futbolcuyla sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor, forması giyen başarılı futbolcuya 1.5 yıllık kontrat önerdi. 1 milyon euro'luk da garandi ücret belirledi. Trabzonspor'un bu transferde ciddi mesafe kat ettiği ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Küçük pürüzler kaldı.

Perez'in de kariyerinin sonuna yaklaşmışken futbolunda bir kez daha meydan okumaya hazır olduğu vurgulandı.

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