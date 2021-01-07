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’nın golcüsü Ekuban! Seriyi 5 maça çıkardı

'un son haftalardaki formda ismi , 'yi de boş geçmedi. Ganalı futbolcu, ’nın göreve gelmesinin ardından oynanan 9 lig maçının 5'inde gol atmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı’nın golcüsü Ekuban! Seriyi 5 maça çıkardı

Ekuban, ile coştu... Ganalı santrfor, tecrübeli hocanın görev yaptığı dokuz lig maçında beş golle takımının en skorer ismi oldu. , 26 yaşındaki yıldızın fileleri sarstığı beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik alarak 13 puan elde etti. Ekuban, maç sonrası şunları söyledi: "Fırsat bulup gol attığım için Allah'a şükürler olsun. Takım arkadaşlarınızı tanımak, onları hissetmekle alakalı. Takım kimyamız, her maç daha iyi gidiyor. Onları tanıyıp, hissettiğinizde nerede olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Her maç daha iyisini yapmaya çalışan bir takımız."

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