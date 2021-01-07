Abdullah Avcı’nın golcüsü Ekuban! Seriyi 5 maça çıkardı

Ekuban, Abdullah Avcı ile coştu... Ganalı santrfor, tecrübeli hocanın görev yaptığı dokuz lig maçında beş golle takımının en skorer ismi oldu. Trabzonspor, 26 yaşındaki yıldızın fileleri sarstığı beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik alarak 13 puan elde etti. Ekuban, maç sonrası şunları söyledi: "Fırsat bulup gol attığım için Allah'a şükürler olsun. Takım arkadaşlarınızı tanımak, onları hissetmekle alakalı. Takım kimyamız, her maç daha iyi gidiyor. Onları tanıyıp, hissettiğinizde nerede olmanız gerektiğini biliyorsunuz. Her maç daha iyisini yapmaya çalışan bir takımız."