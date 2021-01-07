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Adım adım büyüyeceğiz!

“Her seferinde tık üzerine koyuyoruz. Biz ne puana ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl daha iyi hazırlanırız ona bakıyoruz”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Adım adım büyüyeceğiz!
Alt sıralarda yer alan 'u devraldıktan sonra zirveye yaklaştıran , 90 dakika sonunda keyifliydi. Bordo-mavili ekibin 'yi devirdiği mücadeleden sonra konuşan usta çalıştırıcı, "Her seferinde tık üzerine koyuyoruz. Biz ne aldığımız puana ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız ona bakıyoruz. Adım adım büyüyoruz, parça parça gelişiyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı şöyle konuştu: "Takım olarak birlikte hareket etmeye başladık. 'nun çalıştığı savunma prensiplerini bütün takım çalışıyor. Bunu sürdüreceğiz. Maçtan önce kazanacağımıza inanıyordum. Oyunculara dört gün izin verdim. Bir daha mart ayına kadar ara yok. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Bir aile burası. İnişler, çıkışlar olacaktır ama birliktelik beni gerçekten mutlu ediyor."

Abdullah Avcı şöyle konuştu: "Takım olarak birlikte hareket etmeye başladık. Vitor Hugo'nun çalıştığı savunma prensiplerini bütün takım çalışıyor. Bunu sürdüreceğiz. Maçtan önce kazanacağımıza inanıyordum. Oyunculara dört gün izin verdim. Bir daha mart ayına kadar ara yok. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Bir aile burası. İnişler, çıkışlar olacaktır ama birliktelik beni gerçekten mutlu ediyor."

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