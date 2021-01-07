Adım adım büyüyeceğiz!

Abdullah Avcı şöyle konuştu: "Takım olarak birlikte hareket etmeye başladık. Vitor Hugo'nun çalıştığı savunma prensiplerini bütün takım çalışıyor. Bunu sürdüreceğiz. Maçtan önce kazanacağımıza inanıyordum. Oyunculara dört gün izin verdim. Bir daha mart ayına kadar ara yok. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Bir aile burası. İnişler, çıkışlar olacaktır ama birliktelik beni gerçekten mutlu ediyor."
Abdullah Avcı şöyle konuştu: "Takım olarak birlikte hareket etmeye başladık. Vitor Hugo'nun çalıştığı savunma prensiplerini bütün takım çalışıyor. Bunu sürdüreceğiz. Maçtan önce kazanacağımıza inanıyordum. Oyunculara dört gün izin verdim. Bir daha mart ayına kadar ara yok. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Bir aile burası. İnişler, çıkışlar olacaktır ama birliktelik beni gerçekten mutlu ediyor."