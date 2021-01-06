Trabzonspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalıyor.





TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hosseini, Edgar, A. Parmak, Lewis, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil Akbunar, Cherif, Ideye

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, fotomac.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE İLE 25'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.