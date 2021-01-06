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Trabzonspor - Göztepe | 11'ler belli oldu

'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü deplasmanda yenen Karadeniz fırtınası, İzmir ekibini de mağlup edip çıkışını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerin zorlu mücadele öncesi sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:54 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:37
Trabzonspor - Göztepe | 11'ler belli oldu

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak.

'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , Serkan, , , , A. Parmak, Lewis, A. Ömür, Nwakaeme, ,

Göztepe: İrfan Can, Murat, , Marko, , Obinna, Soner, Napoleoni, Akbunar, Cherif, Ideye

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, fotomac.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE İLE 25'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Teknik direktör yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.

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