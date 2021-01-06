Haberler Trabzonspor Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız 'a

, ’nin 22 yaşındaki orta sahası 'i renklerine bağladı. ’in 34 yaşındaki maestrosunun transferi için de mutlu sona çok yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

'da transferin öncelikli mevkii olan orta sahaya teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

Bordo-mavililer ilk olarak 22 yaşındaki orta saha ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Berat'ın transferi konusunda KAP'a dün akşam bildirim yapıldı. altyapısında yetişen genç oyuncunun bordo-mavili takımla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden 1.87 boyundaki futbolcu için 'un G.Birliği kulübüne 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

F.BAHÇE VE G.SARAY DA İSTİYORDU
Sezon başında da 'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren 'in hayali gerçekleşti.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

TAKIMIN YENI SOSA'SI PEREZ!
Avcı'nın orta sahaya ağabeylik edecek ve genç isimlerin gelişmesinde rol alabilecek bir isim emesi üzerine gündeme alınan Enzo Perez transferinde de hareketli dakikalar yaşanıyor.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

'te forma giyen 34 yaşındaki oyuncuyla daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da oyuncunun kendisine aktarılan projeden memnun kaldığı ve talep ettiği ücretlerde daha makul seviyelere indiği öğrenildi.

Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

Abdullah Avcı'nın listesinde üst sıralarda bulunan Enzo Perez ile anlaşılması durumunda 2 yıllık sözleşmenin imzalanacağı da öğrenildi. Perez, transfer olursa geçen sezon Jose Sosa gibi takım içi liderlik görevini üstlenecek.

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