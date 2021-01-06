Bombalar patlıyor! Tangocu yıldız Trabzonspor'a

Trabzonspor'da transferin öncelikli mevkii olan orta sahaya teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.





Bordo-mavililer ilk olarak 22 yaşındaki orta saha ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Berat'ın transferi konusunda KAP'a dün akşam bildirim yapıldı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç oyuncunun bordo-mavili takımla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden 1.87 boyundaki futbolcu için Trabzonspor'un G.Birliği kulübüne 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.



F.BAHÇE VE G.SARAY DA İSTİYORDU

Sezon başında da Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir'in hayali gerçekleşti.





Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.





TAKIMIN YENI SOSA'SI PEREZ!

Avcı'nın orta sahaya ağabeylik edecek ve genç isimlerin gelişmesinde rol alabilecek bir isim emesi üzerine gündeme alınan Enzo Perez transferinde de hareketli dakikalar yaşanıyor.





River Plate'te forma giyen 34 yaşındaki oyuncuyla daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da oyuncunun kendisine aktarılan projeden memnun kaldığı ve talep ettiği ücretlerde daha makul seviyelere indiği öğrenildi.



