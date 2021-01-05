Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu Gaston Campi Fatih Karagümrük'e kiralandı

Trabzonsporlu 'e kiralandı

'nın gelişi ile yükselişe geçen 'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer Arjantinli 'yi ekiplerinden 'e kiraladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 10:38 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 11:23
Trabzonsporlu Gaston Campi Fatih Karagümrük'e kiralandı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da bir yandan da ayrılıklar yaşanmaya başladı.

'nın takımın başına getirilmesinden sonra yükselişe geçen bordmo-mavililer kadroda düşünülmeyen isimler ile de bir bir yollarını ayıracak.

İLK AYRILIK YAŞANDI

'da ilk ayrılık ise yaşandı. 'nun transfer edilmesinin ardından formasına bir türlü kavuşamayan Campi, 'e kiralandı.

Arjantinli futbolcu sezon sonuna kadar ekibinde forma giyecek. (A Spor)

SON DAKİKA