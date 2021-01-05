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'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

Sezona kötü bir başlangıç yapan , teknik direktör 'nın takımın başına geçmesiyle şaha kalktı. Bordo-mavililer nokta transferlerle takımı günlendirmeyi hedefliyor. Fırtına'nın hedefinde ise Arjantinli dünya yıldızı var. Trabzonspor, tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 13:05 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 13:11
Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran , bu sezona iyi başlamadı.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

'nın göreve gelmesiyle başarılı sonuçlar alınırken son Karagümrük galibiyeti de moralleri yerine getirdi.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

Devre arasında takıma takviyeler yapacak 'dan son dakika transfer haberleri geliyor.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

Sabah'ın haberine göre 'un hedefinde Enzo Perez var.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

TRABZONSPOR'A ARJANTİNLİ ORTA SAHA! ENZO PEREZ...

'un kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Enzo Perez, daha önce Estudiantes, Benfica ve Valencia gibi kulüplerde forma giydi.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

Valencia'nın kaptanlığını da yapan Perez, yaşı dolayısıyla dışına çıkmak istemese de oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

River Plate takımında forma giyen Enzo Perez, transfer olursa geçen sezon Jose Sosa'nın 'da üstlendiği takım içi liderlik görevini üstlenecek.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇINDA İLK 11'DEYDİ!

2014 Dünya Kupası final maçında milli takımının ilk 11'inde yer alan Enzo Perez, o maçta 86. dakikada yerini Fernando Gago'ya bırakmıştı.

Tarbzonspor'a Arjantinli süperstar! Görüşmeler başladı

Bu maçın kadrosunda şimdilerde Karagümrük forması giyen Lucas Biglia da vardı eğer Enzo Perez 'a transfer olursa eski takım arkadaşı Biglia ile rakip olacak.

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