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'un yıldızı Sörloth'u solladı!

'un Nijeryalı hücum oyuncusu , bordo-mavili takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak ağlarını sarsan Nijeryalı yıldız Trabzonspor'un eski futbolcusu 'u solladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:31
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme Sörloth'u solladı!

karşısında sahadan galibiyet- görevi bırakmıştı. le ayrılan , sezonun deplasman şut rekorunu kırdı. Geride kalan haftalarda ve mücadelelerinde 13'er şut atan bordo mavili ekip, Karagümrük karşısında 14 şutu rakip kaleye göndermeyi başardı.

'GEREKENİ YAPTIK'

Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden , galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız maçın ardından, "İyi bir başlangıç yapamadık ama soyunma odasında hocamızla konuştuk ve yapmamız gerekenleri değerlendirdik. Hep birlikte yapmamız gerekeni yaptık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum özellikle ikinci yarıdaki oyun için. Tek hedefim gol atmak değil, ana hedefim takımıma fayda sağlamak" dedi.

NWAKAEME SÖRLOTH'U GEÇTİ

Ekuban'ın golünde ofsayta neden olan Nwakaeme, fileleri havalandırıp kendini affettirdi. En son 30 Kasım'daki maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen, sonrasında sessizliğe bürünen Nijeryalı oyuncu, 544 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Nwakaeme, 'u (24) da geride bırakarak 25 golle 2018-2019 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla 'de en fazla gol atan oyuncu oldu. Bu sezon 4. golünü ağlara gönderirken, 2018-2019'da 10, 2019- 2020'de ise 11 kez fileleri havalandırmıştı. ()

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