Avcı’dan 2 değişiklik

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor'da, G.Saray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo bu mücadelede kadroda yer almadı. Yusuf Sarı da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine Ekuban ve Hosseini'ye ilk 11'de şans verdi.
347 GÜN SONRA ÇIKTI
Teknik patron Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Tecrübeli hoca Beşiktaş'ı çalıştırırken 22 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum maçı sonrası ayrılmıştı.