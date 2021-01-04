Haberler Trabzonspor Avcı’dan 2 değişiklik

Avcı’dan 2 değişiklik

'in 16. haftasında 'e konuk olan 'da, derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 21:11 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Avcı’dan 2 değişiklik

'in 16. haftasında 'e konuk olan 'da, derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan bu mücadelede kadroda yer almadı. da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör , bu iki ismin yerine ve 'ye ilk 11'de şans verdi.

347 GÜN SONRA ÇIKTI

Teknik patron Abdullah Avcı, 347 gün sonra 'ta sahaya çıktı. Tecrübeli hoca 'ı çalıştırırken 22 Ocak'ta 'nda oynanan maçı sonrası ayrılmıştı.

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