Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda FAtih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla devirdi.

Maçın ardından konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Var olan bir şeyi istedik. 2021'e gali.biyetle başlamak çok güzel. Maç öncesi ifade ettiğim bir kaç konuya değinmek istiyorum. Dünyada halen devam eden bir durum var. Sağlık çalışanlarına, bu işte fedakarca hareket eden sağlıkçıları tebrik etmek ve onlara destek olmak gerekiyor. Futbolun ininde sahne alıyoruz ve şu an ki süreci insanlar televizyon karşısında bu oyunu seyrediyor. 2 gün önce Galatasaraylı Omar bir takım sıkıntılar yaşıyor. Biz bunu başka yerlere çekiyoruz. Bu işe saygı gösterelim. Kazanıyoruz, kaybediyoruz hayat ertesi gün yenileniyor. Bu oyuna lütfen destek olalım. Bugün ilk yarı istediğimiz gibi olmadı ama ikinci yarı var olan bir şeyleri sizdeki. Beraber hareket etme, daha fazla topa sahip olma durumunu ikinci yarı oluşturduk. Pozisyon sayımız geldiğimiz günden itibaren ki rakibe pozisyon verme durumu sayısı azaldı. Takım savunması daha iyiyiz. Hücum organizasyonlarında oyuncu kalitesi yükseldikçe daha iyi olacağız.

"OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Zamana, oyunda, oyuncu geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu işle yönetim kurulumuz ciddi çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor takımı her maçı kazanmak için çıkar. Trabzonspor taraftarları, her oyuncuya, bizlere sahip çıkmaya devam etsinler. Onlar enerjisini verdikçe Trabzonspor her maçı kazanmak için çıkar. 3 gün sonra dinlenmeden nefes almadan bir müsabaka daha var. Onu kazanıp, sonrasında bayımız var. Onu zihinsel ve fiziksel iyi geçirmeye çalışacağız" dedi.