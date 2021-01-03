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transferini bitirdi!

Devre arası transfer çalışmalarına hızlı giren bordo-mavili yönetim, genç yetenek için kulübü ile anlaştı. Bonservisi için 2.5 milyon euro ödenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 01:47 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Berat Özdemir transferini bitirdi!

Ara transfer dönemine fırtına gibi giren , 'in işini bitirdi...

Bordo-mavili yönetim, 'nin genç yeteneği için prensipte anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor'un bu transfer için başkent temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Gençlerbirliği'nin bu rakamın 1 milyon euro'sunu peşin, kalan kısmını ise sezon sonunda alacağı belirtildi. 23 yaşındaki Berat Özdemir, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti.

doğumlu olan Berat'ın asıl mevkii ön libero. 'nın da değişmez oyuncusu olan Berat Özdemir, 11 maça çıkap 1 de gol attı.

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