Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Son dakika: 'un maçı 11'i belli oldu!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında , deplasmanda 'ün konuğu oluyor. Geçtiğimiz hafta karşısında aldığı mağlubiyetle yönetiminde ilk defa sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve 'da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fatih 'ün hedefinde de 3 puan var... 'ta oynanacak karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 15:00
Son dakika: Trabzonspor'un Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

'in 16. haftasında , deplasmanda 'ün konuğu oluyor.

Geçtiğimiz hafta karşısında aldığı mağlubiyetle yönetiminde ilk defa sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve 'da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fatih 'ün hedefinde de 3 puan var...

Maç öncesinde ev sahibi Fatih Karagümrük'ün 21, konuk Trabzonspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Açıklandığında güncellenecektir...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

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