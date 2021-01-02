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deplasmanına çıkıyor!

'de aldığı sonuçlarla ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Fatih , bu hafta 'u konuk edecek. yönetiminde ilk yenilgisini karşısında alan Trabzonspor, zorlu deplasmandan galip ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:13
Trabzonspor Karagümrük deplasmanına çıkıyor!

, 'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fatih 'le karşı karşıya gelecek.

'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta maçıyla sona eren bordo-mavililer, deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ile 'nun yarınki maçta yer alıp alamayacağı, yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

ekibinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile tedavisi tamamlanan , yarınki maçın kadrosunda yer alabilecek.

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