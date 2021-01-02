Lukic iddiası

Bosna basını kariyerini Banka Luka'da sürdüren Jovo Lukic'in Trabzonspor'un gündeminde olduğunu iddia etti. Haberde, Fırtına'nın Anderlecht, Partizan ve Dinamo Zagreb ile çekiştiği vurgulandı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 1.90 boyunda. Sol ayağını kullanıyor. Kontratı 2023 yılında sona eriyor ve bonservis bedeli 500 bin euro.



BABASI DA TRABZONSPOR FORMASI GİYDİ

Jovo Lukic'in babası Mitar Lukic de eski bir futbolcuydu. Baba Lukic 1998- 99 sezonunda Sloboda Tuzla takımından Trabzonspor'a transfer olmuştu. 33 defa bordo-mavili formayı taşıyan Lukic 6'sı ligde 1'i kupada 7 defa ağları sarsmıştı. Trabzonspor, Jovo Lukic için babası Mitar ile görüşmeyi düşündüğü öğrenildi.