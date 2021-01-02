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'da kabus bitecek

bu sezon ekipleriyle oynadığı 5 maçı da kaybetti Son İstanbul temsilcisi ’ü yenip kötü seriyi bitirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 22:23 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da kabus bitecek

geçtiğimiz sezon kulüplerine karşı başarılı maçlar çıkarmıştı. Bu yıl ise tam tersi bir tablo çiziyor. Bordomavililer, 'de bulunan 6 İstanbul temsilcisinin 5'iyle karşı karşıya geldi. Bu maçların tamamını kaybetti. sezonun ilk haftasında 'a 3-1 yenildi. 5. hafta 'e 2-0, bir sonraki hafta 'ye 3-1 kaybeden kötü gidişatını sürdürdü. 7. hafta da bu defa 3-1 öne geçtiği karşılaşmada 'ya 4-3'lük skorla boyun eğdi. Bordo-mavililer son olarak Şenol Güneş Stadı'nda 'a 2-0 kaybetti. Fırtına, 2021'in ilk maçında İstanbul'un son temsilcisi 'ü mağlup ederek kötü serisini sonlandırmayı hedefliyor.

5 GOL ATIP 14 GOL YEDİ
Fırtına, İstanbul ekipleriyle bu sezon çıktığı 5 maçta rakip ağları 5 defa sarsabildi. Kalesinde ise 14 gol gördü. Karagümrük mücadelesiyle birlikte bu kötü istatistikleri düzeltmeye çalışacak.

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