Trabzonspor'da kabus bitecek

Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz sezon İstanbul kulüplerine karşı başarılı maçlar çıkarmıştı. Bu yıl ise tam tersi bir tablo çiziyor. Bordomavililer, Süper Lig'de bulunan 6 İstanbul temsilcisinin 5'iyle karşı karşıya geldi. Bu maçların tamamını kaybetti. Trabzonspor sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenildi. 5. hafta Başakşehir'e 2-0, bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Fırtına kötü gidişatını sürdürdü. 7. hafta da bu defa 3-1 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 4-3'lük skorla boyun eğdi. Bordo-mavililer son olarak Şenol Güneş Stadı'nda Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Fırtına, 2021'in ilk maçında İstanbul'un son temsilcisi Karagümrük'ü mağlup ederek kötü serisini sonlandırmayı hedefliyor.

5 GOL ATIP 14 GOL YEDİ

Fırtına, İstanbul ekipleriyle bu sezon çıktığı 5 maçta rakip ağları 5 defa sarsabildi. Kalesinde ise 14 gol gördü. Karagümrük mücadelesiyle birlikte bu kötü istatistikleri düzeltmeye çalışacak.