Haberler Trabzonspor Ekuban ve Ömur 11’de

ve Ömur 11’de

Avcı, sakatlıktan kurtulan ile hastalığını atlatan A.’ü ’e karşı 11’e koyacak. En uçta ’ye şans verecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 22:32 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Ekuban ve Ömur 11’de
'da teknik direktör , maçı 11'ini kafasında şekillendirdi. Bordo-mavili ekibin hocası hücum hattında değişikliğe gidiyor. 'ın sakatlığını atlatması, Abdülkadir 'ün de testlerinin negatife dönmesi başarılı çalıştırıcıyı memnun etti. Avcı hücumda yaşanan tıkanıklığı iki yıldızını 11'e koyarak bir nebze de olsun çözmeye çalışacak. 'nin istenilen seviyeye bir türlü gelememesi sebebi ile Avcı, en uçta bir kez daha 'ya şans tanıyacak. Hafta boyunca hücum aksiyonları üzerinde duran Avcı, takımın artık bu alanda da bir sıçrama yapmasını bekliyor.
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