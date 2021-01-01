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'da orta sahaya yıldız aday! İşte o isim...

'de ara transfer dönemi yaklaşırken, girişimlerini hızlandıran transfer hedefini belirledi. Özellikle orta saha mevki için girişmlerini hızlandıran bordo-mavililer listeye o ismi aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 00:14
Trabzonspor'da orta sahaya yıldız aday! İşte o isim...

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan Bordo-Mavililer'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi.

Trabzonspor'da orta sahaya yıldız aday! İşte o isim...

Karadeniz Fırtınası, Meksika temsilcisi Tigres'te forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli ön libero Guido Pizarro'nun peşinde.

Trabzonspor'da orta sahaya yıldız aday! İşte o isim...

Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen Trabzon ilk görüşmede olumlu yanıt aldı.

Trabzonspor'da orta sahaya yıldız aday! İşte o isim...

Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Avrupa'da Sevilla'da forma giyen yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra bitirici paslarıyla tanınıyor.

Trabzonspor'da orta sahaya yıldız aday! İşte o isim...

Abdullah Avcı da onun alınmasında oldukça ısrarcı.

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