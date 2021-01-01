Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Trabzonspor, 2021'de takımda büyük bir değişime gidecek...
Trabzonspor, 2021'de takımda büyük bir değişime gidecek...
Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yapacağı görüşme sonrasında isteklerini iletecek ve sonrasında da ikinci yarı için planlamalarına başlayacak.
Bordo-mavililer, mali yapı ve limitler nedeniyle dar bütçe ile hareket edecek.
Elindeki isimlerden bonservis geliri kazanmak isteyen yönetim, gidecek oyunculara göre de transfer rotasını çizecek.
İŞTE TOPUN AĞZINDAKİ İSİMLER
Campi
Hosseini
Diabate
Plaza
Bilal
Afobe
(Sabah)