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'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

ile birlikte devre arasında büyük bide değişime hazırlanıyor. Son olarak ile karşılaşan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan bordo-mavililerde 6 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte Avcı'nın üzerini çizdiği isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 11:05
Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

, 2021'de takımda büyük bir değişime gidecek...

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Teknik direktör , yönetim ile yapacağı görüşme sonrasında isteklerini iletecek ve sonrasında da ikinci yarı için planlamalarına başlayacak.

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Bordo-mavililer, mali yapı ve limitler nedeniyle dar bütçe ile hareket edecek.

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Elindeki isimlerden bonservis geliri kazanmak isteyen yönetim, gidecek oyunculara göre de transfer rotasını çizecek.

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

İŞTE TOPUN AĞZINDAKİ İSİMLER

Campi

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Hosseini

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Diabate

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Plaza

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Bilal

Trabzonspor'da 6 futbolcu ile yollar ayrılacak

Afobe

(Sabah)

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