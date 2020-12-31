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'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Sörloth sonrası hücumda eksik kalan transfere sarıldı. Hedefte Alman 2. Ligi’ni sallayan Serdar Dursun var. Milli oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:59 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan 'da hoca değişikliği takımı biraz kıpırdatmıştı.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Ancak da kadro kalitesinden fazla memnun değil. Önlerindeki transfer döneminden başlayarak köklü bir değişim yapmaları gerektiğini yöneticilere iletmişti.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Özellikle hücumda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un sırtlandığı hücum hattı bu sene öksüz kaldı.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Benik Afobe, Djaniny Semedo beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili ekip de mecburen bir kez daha transfere sarıldı.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Gündemde kariyerini Alman 2. Lig ekibi Darmstadt'ta sürdüren Serdar Dursun da var.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

SIÇRAMA YAPACAK

Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu da kariyerinin bu bölümünde bir sıçrama yapmak istiyor.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Oyuncunun istekli oluşu 'un iştahını artırırken iş sezon sonuna bırakılmayacak. Yabancı kuralının değişmesi halinde Serdar'ın piyasasının yükseleceğini düşünen Karadeniz devi Ocak ayında tecrübeli forveti renklerine kazandırmayı planlıyor.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

Bordomavililer cüzi bir bonservis bedeliyle Serdar Dursun'u transfer etmeyi hedefliyor. Transfer komitesi kısa süre içinde resmi taşları başlatacak.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

TRABZONSPOR'U KİM İSTEMEZ Kİ

Serdar Dursun kariyerine 'da devam etmeye sıcak bakıyor. Öyle ki önceki demeçlerinde Karadeniz ekibine olası transferiyle ilgili soruya "Trabzonspor'u kim istemez ki" cevabını vermişti.

Trabzonspor'dan forvet harekatı! Girişimler başladı

GOLLERİ PEŞ PEŞE SIRALIYOR

Serdar Dursun, Darmstadt formasıyla yine müthiş bir sezon geçiriyor. 15 maçta 10 defa ağları sarstı, 5 de asist yaptı. 1.90 boyundaki oyuncu hava toplarında çok etkin. Maç başı 2.3 şut atıyor. 0.6 gibi iyi bir dripling ortalaması var.

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