Haydi göreyim sizi

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:40Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un dünkü çalışmasında teknik direktörAbdullah Avcı, hücum oyuncularıyla yakından ilgilendi. Yusuf Sarı ile şakalaşıp ona güvendiğini belirten deneyimli çalıştırıcı Djaniny Semedo ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın "Kalitene çok güveniyorum. Çok yeteneklisin ancak henüz bunları bize göstermedin. Böyle zamanlarda takımı sırtlarsan camia da seni her zaman. destekler. Haydi göreyim seni" diyerek oyuncusuna moral konuşması yaptığı kaydedildi.