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göreyim sizi

'un dünkü çalışmasında , hücum oyuncularıyla yakından ilgilendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:40 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Haydi göreyim sizi
'un dünkü çalışmasında , hücum oyuncularıyla yakından ilgilendi. Yusuf Sarı ile şakalaşıp ona güvendiğini belirten deneyimli çalıştırıcı Djaniny Semedo ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın "Kalitene çok güveniyorum. Çok yeteneklisin ancak henüz bunları bize göstermedin. Böyle zamanlarda takımı sırtlarsan camia da seni her zaman. destekler. göreyim seni" diyerek oyuncusuna moral konuşması yaptığı kaydedildi.
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