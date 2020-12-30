Trabzonspor hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. 21 takım içinde 13. sırada yer alan bordo- mavililer, Abdullah Avcı döneminde de bu soruna henüz çare bulamadı.

Deneyimli hocanın takımın başında çıktığı 7 maçta 6 defa fileleri sarsabildiler. Avcı hücum hattındaki oyuncu kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun için de transfere sarılmış durumda.

Karadeniz ekibi, Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Milli futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Trabzonspor devre arasında, Alman temsilcisine resmi teklifini iletecek. 28 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

Avcı, elindeki alternatifleri artırmak için Yunus transferinin mutlaka gerçekleşmesini istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR Yunus Mallı bu sezon sadece 3 maçta şans bulabildi. Bu sebeple düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.