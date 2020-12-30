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'dan Yunus Mallı atağı

Bordo-mavililer, Wolfsburg’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli oyuncuya kanca attı. Alman ekibine devre arasında resmi teklif yapılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:27 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. 21 takım içinde 13. sırada yer alan bordo- mavililer, döneminde de bu soruna henüz çare bulamadı.

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

Deneyimli hocanın takımın başında çıktığı 7 maçta 6 defa fileleri sarsabildiler. Avcı hücum hattındaki oyuncu kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun için de transfere sarılmış durumda.

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

Karadeniz ekibi, Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Milli futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

devre arasında, Alman temsilcisine resmi teklifini iletecek. 28 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

Avcı, elindeki alternatifleri artırmak için Yunus transferinin mutlaka gerçekleşmesini istiyor.

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

AYRILMAK İSTİYOR

Yunus Mallı bu sezon sadece 3 maçta şans bulabildi. Bu sebeple düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Trabzonspor aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu!

Ayrılığı kafasına koyan 28 yaşındaki oyuncunun 'a da sıcak baktığı ifade edildi.

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