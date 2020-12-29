Trabzonspor'da Vitor Hugo seferberliği

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözde oyuncularından Vitor Hugo, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynanan derbi maçında belinden ağrı hissetmişti.

Oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu kenara gelmişti. 29 yaşındaki oyuncunun tedavisi sağlık heyetinin yakın gözetiminde devam ediyor. Avcı onu Karagümrük mücadelesinde mutlaka sahada görmek istiyor. Sağlık heyeti de tecrübeli savunma oyuncusunu bu önemli karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Durumunun 2 gün içinde netleşeceği öğrenildi. Forma giyememesi durumunda stoperde Edgar İe'nin partneri Majid Hosseini olacak.

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın belki de en çok istediği isim Berat Özdemir. Gençlerbirliği'nin orta sahası bu sezon yıldızını iyice parlattı. Pas yeteneği, top kapma başarısı, pozisyon alma bilgisi ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Berat, tam da Avcı'nın sistemine uyan bir isim.