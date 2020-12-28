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'da kriz masası! maçı sonrası sil baştan

Usta hoca, kötü oyun ve skor sonrası yardımcılarını topladı. Geç saatlere kadar acil çözüm planı konuştular. Sonucunda iki çok önemli karar çıktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:05 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

'da yenilgisi camiayı üzdü. Teknik direktör ve yardımcıları da 90 dakika sonunda kafa kafaya vererek bir toplantı gerçekleştirdiler.

Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

Detaylı analiz yapan ekip takımın artılarını ve eksilerini masaya dökerken özellikle maç 2-0'a geldikten sonra 'kabullenmiş' görüntünün can sıkıcı olduğu konusunda fikir birliğine vardılar. Teknik direktör da maç sonunda "Beni üzen durum kabullenmişlik. kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

KALİTE ARTACAK
Teknik direktör ve ekibi kurdukları kriz masasında acil çözüm planlarını da konuştular. Deneyimli hoca ve kurmayları iki konuyu öncelikli hale getirdi.

Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

İlki takımdaki mevcut oyuncuların sorumluluktan kaçması. Bu sebeple elini yeterince taşın altına sokmayan bazı isimler ciddi biçimde uyarılacak. Takımı daha çok sahiplenmeleri istenecek.

Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

İkincisi ise transferler. devre arasında 7 oyuncu istiyordu. Usta çalıştırıcı yönetimden ek bütçe isteyecek. Böylece zayıf bulduğu kadro kalitesini artırmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

YÜREKTEN SÖYLEDIM
Avcı, Trabzon'a bu takımı düzeltmeye ve yukarı taşımaya geldiğini hatırlattı. Deneyimli çalıştırıcı "Ben buraya bir zorlukta bırakıp gitmek için gelmedim. Dingin denizi değil dalgalı denizi seçtim derken gayet ciddiydim. Bunu lafta bırakmayacağım çünkü yürekten söyledim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da kriz masası! Galatasaray maçı sonrası sil baştan

O PASI NEDEN VERMEDIN
Benik Afobe'nin bencil tavrı kızdırdı. Kongolu oyuncu bomboş durumdaki Djaniny'ye vermek yerine uzaktan şut denemiş ve topu auta atmıştı. Takım arkadaşları da soyunma odasında "Neden o pası vermedin" diye sordular.

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