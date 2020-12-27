Asla kabul edilemez

Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini Galatasaray karşısında aldı. Deneyimli teknik adamı skor kadar oyun da üzdü. Avcı maç sonu konuşmasında da buna değindi. Usta hoca "Galatasaray'ın baskılı başlayacağını biliyorduk. Bunu nasıl kıracağımızı konuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. Devre biterken yediğimiz gol oyunumuzu da bozdu" diye konuştu.

GOL BULMALIYDIK

Abdullah Avcı şunları söyledi: "İkinci yarıda oyuna girebilrdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. Gol bulmalıydık. O gol bizi oyuna yeniden sokardı ancak olmadı. Trabzonspor takımı hiçbir zaman kabul etmez. 2-0'dan sonra da kabul etmemesi gerekiyordu. Bu durumu gelecek haftadan sonra değiştirmeye çalışacağız"