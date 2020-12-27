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Asla kabul edilemez

’un hocası Avcı iyi başladıkları oyunda kötüye gittiklerini söyledi. Usta hoca “Trabzonspor bu durumu kabul edemez. Değişmemiz gerek” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Asla kabul edilemez

Bordo-mavili ekip yönetiminde ilk yenilgisini karşısında aldı. Deneyimli teknik adamı skor kadar oyun da üzdü. Avcı maç sonu konuşmasında da buna değindi. Usta hoca "Galatasaray'ın baskılı başlayacağını biliyorduk. Bunu nasıl kıracağımızı konuştuk. Maç istediğimiz gibi gidiyordu. Devre biterken yediğimiz gol oyunumuzu da bozdu" diye konuştu.

GOL BULMALIYDIK
Abdullah Avcı şunları söyledi: "İkinci yarıda oyuna girebilrdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. Gol bulmalıydık. O gol bizi oyuna yeniden sokardı ancak olmadı. takımı hiçbir zaman kabul etmez. 2-0'dan sonra da kabul etmemesi gerekiyordu. Bu durumu gelecek haftadan sonra değiştirmeye çalışacağız"

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