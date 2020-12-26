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'dan Batuhan Kör'e kanca! İlk temas kuruldu...

Ara dönemi yaklaşırken kolları sıvaya , altyapısında beğenilmeyen 19 yaşındaki futbolcu ’da patlama yaptı. Babası ile temas kuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:43 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'dan Batuhan Kör'e kanca! İlk temas kuruldu...

Bordo-mavılıler bir yandan 'de üst sıralara tırmanma mücadelesi yaparken diğer yandan görüşmelerine de başladı. ekibinin listesinin üst sıralarında Batuhan Kör yer alıyor. altyapısında beğenilmeyen, oradan 'a geçen. Burada da kendini gösteremedikten sonra 'a transfer olan genç futbolcu sezona damga vurunca tüm gözler ona çevrildi. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 gol atmayı başardı. Trabzonspor da bir dönem beğenmediği alt yapısından oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Bordo-mavili idarecilerin Batuhan'ın babası ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Baba Kör'ün "Oynayacağı bir kulübe gitmesini istiyoruz. Bursaspor ile görüşmeniz gerekiyor" dediği öğrenildi.

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