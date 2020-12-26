Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI

- maçı CANLI

'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. , Medical Park Stadyumu'nda 'ı konuk ediyor. Galatasaray'da 5 maç ceza aldığı için derbide yer almıyor. ise ilk kez Trabzonspor'un başında Galatasaray ile karşılaşıyor. Trabzonspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:45
Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI

'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşıyor. Dev derbiyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, A. Parmak, Baker, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, , Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başladı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasıda Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı.

, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı'ya görev verdi.

Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da Senegalli santrfor , ailesinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.

Marcao, döndü

Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.

Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.

Falco, 8 maç sonra

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı , 2 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.

Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Takımın başında sahaya Levent Şahin çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.

Kadroda 2 değişiklik

Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.

Statta müzik sesi yok

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı.

Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer'in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.

Yusuf Yazıcı da izledi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Yazıcı, ardından Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

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