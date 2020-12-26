Haberler Trabzonspor Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler

Nefesler tutuldu! İşte - maçında muhtemel 11'ler

Bir yanda ile çıkışan geçen , diğer yanda liderlik hesapları yapan ... İkisi de bu akşam mutlak kazanmak istiyor. Nefeslerin tutulacağı 90 dakikanın sonunda kimin sevineceği büyük bir merakla bekleniyor. İşte her iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 23:44 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler

'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm 'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada sahasında 'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR CEPHESİ
'BU MAÇ FARKLI'
Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan futbolculara "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.

ABDÜLKADİR YOK
Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak.

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, FLAVIO, BAKER, EKUBAN (YUSUF), NWAKAEME, DJANINY

GALATASARAY: OKAN, ELABDELLAOUİ, DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, , FEGHOULİ, EMRE KILINÇ, ARDA, OĞULCAN

GALATASARAY CEPHESİ
ASLAN TERİMSİZ
PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Terim derbide takımın başında olamayacak. Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmada "Derbiyi hocamız için kazanmalıyız" görüşünde birleşti.

FALCAO KADRODA
Sakatlığı geçen Kolombiyalı golcünün ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor. Cezası biten Marcao da sahada olacak.

DIAGNE ŞOKU!
Senegalli, aile bireylerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 'a götürülmedi. Diagne'nin yerine Oğulcan ilk 11'de oynayacak.

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