Abdullah Avcı’nın ilk heyecanı

Karadeniz temsilcinin Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele teknik direktör Abdullah Avcı için farklı bir anlam taşıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında ilk derbi karşılaşmasına çıkacak. Başarılı hocanın daha önce görev yaptığı takımlarda İstanbul'un 'Üç Büyükler' olarak tanımlanan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarına karşı 64 maça çıktı. 23 galibiyet, 16 beraberlik, 25 mağlubiyet gördü. Avcı bugün oynanacak karşılaşmada Aslan'ı devirerek Fırtına'nın başındaki namağlup serisini 3 puanla taçlandırmayı planlıyor. Bordo-mavili futbolcular da kazanarak Avcı'ya hediye vermek istiyor.

NASIL HAZIRLANDI?

1) Hatayspor galibiyeti sonrası yönetim kurulu oyuncuların prim ödemelerini hemen hesaplarına aktardı. Kazandıkları takdirde bu durumun devam edeceğini oyunculara net bir mesajla aktardı.

2) Teknık ekip Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçları tüm maçlarını detaylı şekilde analiz etti. Abdullah Avcı, orta sahadaki direncin daha da artırılması gerektiğini oyuncularına iletti.

3) Abdullah Avcı, son haftalarda performansları eleştirilen orta saha oyuncularıyla özel görüşmeler gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, onlara güvendiğini söyleyerek moral aşıladı.

4) Derbı öncesi koronavirüs sebebiyle oyuncu kaybetmek istemeyen Fırtına'da tesislerde adeta olağanüstü hal ilan edildi. Yeni bir vakaya rastlanmaması için üst düzey önlemler alındı.

5) Teknık ekibin kararıyla, A takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular Trabzon ekibi Hekimoğlu'na kiralandı. Böylelikle antrenmanlardaki oyuncu sayısı da azaltıldı.

6) Abdullah Avcı'nın özel görüşme yaptığı isimlerden biri de Yusuf Sarı oldu. Tecrübeli çalıştırıcı genç kanat oyuncusuna "Şu sıralarda çok iyi gidiyorsun. Formayı her an alabilirsin" diye konuştu.

7) Antrenmanlarda oyunculara sürekli olarak yardımlaşma ve pres uyarısı yapıldı. Temponun artırılması gerektiği konusunda yapılan uyarılan oyuncular tarafından titizlikle uygulandı.

8) Caleb Ekuban'ın sağ arka adalesinde ağrı hissetmesi teknik ekipte şok etkisine neden oldu. Antrenmanlarda koşu yapan futbolcunun forma giyip giymeyeceği maç saati belli olacak.

MAÇ ÖNÜ RAKAMLAR:

130: İki takım 129 defa karşı karşıya geldi.

58: Cimbom'un 58 galibiyeti var.

43: Fırtına 43 mücadeleyi kazandı.

168: Aslan rakip ağları 168 defa sarstı.

146: Trabzonspor 146 gol kaydetti.

41: Ligdeki 91 maçın 41'ini Aslan kazandı.

31: Karadeniz ekibi ligde 31 galibiyet aldı.

SON 12 MAÇTA TRABZON ÜSTÜN

Genel rekabette Galatasaray, Trabzonspor'a karşı üstün görünürken son sezonlarda bordo-mavililer daha etkili oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda Karadeniz ekibi 7 defa kazandı. Aslan sadece 3 galibiyet alabildi. 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

HUGO'YA GÜVENİYOR

Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelede son haftaların formda ismi Vitor Hugo camiaya güven veriyor. Sadece savunmada değil hücuma çıkıp attığı 3 golle de dikkat çeken Brezilyalı savunmacı teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki lideri konumunda. Avcı, Hugo'dan her zaman yaptığı gibi savunmaya önderlik etmesini, duran toplarda da hücuma çıkıp gol aramasını istedi.

KEYİFLİ İDMAN

Bordo-mavılıler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Karadeniz temsilcisi teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı. Usta hoca, öğrencilerine maçla ilgili son taktikleri verdi. Antrenmanın sonunda futbolcular bol bol şut çalıştılar.

ÖMÜR ŞOKU

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. 21 yaşındaki futbolcunun hastalığının devam ettiği bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. Abdülkadir bu sezon 12 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.

EKUBAN BELİRSİZ

Karadeniz ekibinin hücumda en güvendiği isimlerden Caleb Ekuban'ın antrenmanda ağrı hissetmesi can sıktı. Bordo-mavililerde, Ganalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Forma giyememesi halinde yerine Yusuf Sarı oynayacak.