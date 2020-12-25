Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın derbi planı belli!

Yeni hocasıyla yükselişe geçen Trabzonspor, yarınki Galatasaray derbisinde hem galibiyet serisini sürdürmek hem de teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk büyük maçından zaferle ayrılmak amacında. Bordomavililer, derbiyi kazanıp İstanbul takımları karşısında kötü gidişatına son vermek istiyor. Avcı yönetiminde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, bu sezon geride kalan 14 haftadaki 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında aldı. Tüm planları 3 puan üzerine yapan Avcı, beraberlik ihtimalini bile düşünmezken, oyuncularına da aynı motivasyonu aşılıyor.



SONUNA KADAR YARIŞTA VARIZ

Galatasaray'ın oynadığı son maçları izleyen Avcı, rakibin zayıf olduğu noktalar üzerinden talebelerini uyarıyor. İdmanlarda sık sık çalışmayı kesip oyunculara yapacaklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Biz yarışta tekrar varız; sonuna kadar da olacağız. Galatasaray sınavı gücümüzü göstermek için bir fırsat, bu fırsatı kullanın. Derbiler 6 puanlık maçlardır. Sadece galibiyeti düşünün. Başka bir ihtimal yok" sözleriyle oyuncuları hırslandırıyor. Avcı'nın ayrıca antrenman sonrası bazı isimlerle bire bir görüşüp motivasyon konuşmaları yaptığı da gelen haberler arasında.

581 GÜNLÜK SERİ BİTMİŞTİ

Trabzonspor'un İstanbul takımları karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi bu sezon ligin ilk haftasında son bulmuştu. 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlikle, mağlubiyet yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle serisini sürdürememişti.



4 MAÇTA 0 PUAN

İstanbullulara karşı bu sezon henüz yüzü gülmeyen Trabszonspor, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenildi. 5. haftada evinde Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da puan çıkaramadı.



TARİHİ BAŞARI VARDI

Fırtına, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmemişti. Şampiyon olduğu 1983-84'te rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzon, aynı başarıyı tekrarlamıştı. F.Bahçe ve Beşiktaş'a bu sezon mağlup olan Fırtına, G.Saray'ı yenerse "büyükler" karşısında da sezonun ilk galibiyetini elde etmiş olacak.

ŞİMDİ SIRA SENDE!

Usta hoca Abdullah Avcı'nın görüştüğü isimlerden biri de forvet Jorge Djaniny oldu. Avcı'nın, bordomavili formayla 8 maça çıkıp sadece 1 gol atabilen 29 yaşındaki futbolcuya "Bazı oyuncular büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum" dediği bildirildi. Avcı ayrıca Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncu görüşme sonra idmana katıldı.