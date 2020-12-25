Abdullah Avcı bizi toparladı

Sambacı Flavio, Avcı’yı övdü, “Hocamızla birlikte başarılı savunma yapan takım haline geldik” dedi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:46Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Flavio, dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, doğru işler yaptıklarını ve Abdullah Avcı ile yükselme dönemine geçtiklerini söyledi. "Hocamız geldiğinde gözlem ve fikirleriyle hazır durumda gelmişti. İlk tespiti takımın savunmada sıkıntı yaşadığıydı. Son 6 maçta çok az gol yiyen, başarılı savunma yapan takım haline geldik. Umuyorum sezon sonunda hep birlikte çok daha başarılı bir performans göstereceğiz" ifadelerini kullanan sambacı, değişimin tam olarak oturması için zaman gerektiğinin altını çizdi. Flavio, "Her maçta üzerine koyduğumuzu düşünüyorum. Sezon sonunda umuyorum istediğimiz yerde olabiliriz" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: Trabzonspor'a geldiğim günden beri, takıma katkı vermek için mücadele eden birisiyim. Şans bulduğumda elimden geleni yapacağım. Taraftarlarda da bunu göreceklerdir.
GALATASARAY'I ÇALIŞIYORUZ
Flavio, Galatasaray derbisi için de şunları söyledi: Çok önemli bir derbi olacak. Kolay da bir maç olmayacak. Hafta boyunca, hocamızla birlikte rakiplerimizin önemli yanlarını, tehlikeli ve belki de bizim kullanabileceğimiz yönlerini çalışıyoruz. Rakibimizden daha önemlisi bizim neler yapacağımız. Biz de her zamanki gibi en iyimizi yapmaya çalışacağız. Trabzonspor büyük bir takım ve büyük takım her zaman içerde ve dışarda nerede olursa olsun kazanmaya çalışır. Biz de kazanmaya çalışacağız