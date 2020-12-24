Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı'dan duygusal Özkan Sümer paylaşımı!

'dan duygusal paylaşımı!

1 ekibi Lille'de forma giyen , geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanesi 'i unutmadı. Milli futbolcu, takımının Montpellier'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından formasının altına giydiği Özkan Sümer'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü hesabından paylaşarak, "Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:53
Yusuf Yazıcı'dan duygusal Özkan Sümer paylaşımı!

1 ekibi Lille'de forma giyen , geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanesi 'i unutmadı.

Milli futbolcu, takımının Montpellier'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından formasının altına giydiği Özkan Sümer'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü hesabından paylaştı.

"BU BİR VEDA DEĞİL..."

Yusuf Yazıcı, paylaşımında, "Bu bir veda değil. Bu, çelimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona "Sen de yapabilirsin" dedirten gerçek bir futbol filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesini kullandı.

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