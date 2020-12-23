Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır devleşti

devleşti

kaleci, ’un 4’ü ceza sahası içinden 6 şutunu kurtardı. Oyunu alkışlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Uğurcan Çakır devleşti
ekibinin deplasmanda 'u 1-0 yendiği mücadelede özellikle ikinci yarıdaki performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki eldiven, ikinci yarıda akın akın gelen Hatayspor ataklarına engel olmayı başardı. Uğurcan, maç boyunca 6 önemli kurtarış yaptı. Özellikle bunların 4'ü ceza sahası içindendi. Uğurcan doğru yer tutarak bu kritik pozisyonları savuşturdu. eldiven 90 dakika boyunca 32 defa uzun top kullandı. Bunların 14'ünde başarı sağladı. Maç sonunda onu tebrik etti.
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