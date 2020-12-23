Uğurcan Çakır devleşti

Genç kaleci, Hatayspor’un 4’ü ceza sahası içinden 6 şutunu kurtardı. Oyunu alkışlandı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:19Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Karadeniz ekibinin deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendiği mücadelede Uğurcan Çakır özellikle ikinci yarıdaki performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki eldiven, ikinci yarıda akın akın gelen Hatayspor ataklarına engel olmayı başardı. Uğurcan, maç boyunca 6 önemli kurtarış yaptı. Özellikle bunların 4'ü ceza sahası içindendi. Uğurcan doğru yer tutarak bu kritik pozisyonları savuşturdu. Genç eldiven 90 dakika boyunca 32 defa uzun top kullandı. Bunların 14'ünde başarı sağladı. Maç sonunda Abdullah Avcı onu tebrik etti.