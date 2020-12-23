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ile yıktı! Bir stoperden daha fazlası

Savunmada geçit vermeyen Hugo, kornerde de 'kule' gibi yükselerek 3 puanı getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Hatay'ı Vitor Hugo ile yıktı! Bir stoperden daha fazlası
'de bordo-mavililer üst sıralara tırmanmak için kritik Hatayspor virajını dönmek istiyordu. ve öğrencileri sahasında hiç kaybetmeyen Güney temsilcisi önünde çok zorlansa da 3 puanı almasını bildi. İlk yarı iki takım da birbirini fazla zorlayamadı. Net pozisyonların yaşanmadığı ilk 45 dakika golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci devreye Hatayspor fırtına gibi başladı. Güney temsilcisi Akintola, Riberio, Diouf ile müsait fırsatlar yakaladı. 'da kaleci Uğurcan Çakır, Edgar İe ve müthiş direndiler. Bu üçlüye diğer takım arkadaşları katılamadı. Fırtına çok da iyi oynamadığı mücadelede kazanılan kornerde son haftaların formda ismi Vitor Hugo'nun mükemmel kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde Hatayspor bastırdı, Hugo bu defa savunmadaki asli işini başarıyla yaptı. Kupa maçında 'a 2 gol atan Hugo'nun o günkü performansı turu getirmemişti. Bu sefer golüyle 3 puanı aldılar.
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