Haberler Trabzonspor Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

, kötü bir başlangıç yaptığı 2020-21 sezonunda 'nın teknik direktörlüğe getirilmesiyle adeta şaha kalkarken, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. yerel basını ise hem Avcı'nın hem de Hatayspor maçında galibiyet golünü atan 'nun performansına övgüler yağdırdı. İşte yerel basında Hatayspor-Trabzonspor maçının yankıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:24
Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

'e Eddie Newton yönetiminde başlayan ve 7 maçta 5 puan toplayarak küme düşme potasına giren , Newton ile yolların ayrılmasının ardından yükselişe geçti.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

Teknik direktör 'nın göreve gelmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen, 5 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan bordo mavililer, rotasını zirveye çevirdi.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

AVCI SONRASI LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Rakipleriyle puan farkını hızla eriten ve ligin dibinden üst sıralara doğru yükselişe geçen , kalesini gole kapatma noktasında da Avcı döneminde ligin en iyi performansını sergiledi.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

Avcı bordo mavili takımda göreve başladıktan sonra oynanan maçlarda 6 müsabakada kalesinde gördüğü 2 golle en az gol yiyen takım oldu. Bordo mavililer, Avcı öncesi oynadığı 8 maçta ise kalesinde toplamda 15 gol görmüştü.

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

YEREL GAZETELERDEN HUGO'YA ÖVGÜ
Yerel gazeteler, 'un deplasmanda 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından takımın zirveye yöneldiğine dikkat çekerken, galibiyet golünü atan 'dan da övgüyle bahsetti. İşte yerel basında öne çıkan manşetler:

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

Karadeniz Gazetesi: "Ronaldo musun be mübarek", "Fırtına, 'da imzalı bir destan daha yazarken, sambacı gol öncesi sanki asansörle çıkar gibi topa yükseldi, kafayı çaktı, ağların tozunu aldı."

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

Taka Gazetesi: "Altın kafa Hugo", " maçında 2 golle maçı uzatmaya taşıdı, Rizespor'a karşı muhteşem bir savunma yaptı, 'da Süpermen gibi adeta uçtu ve golünü attı."

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

Kuzey Ekspres Gazetesi: "Avcı'nın son kurbanı", " engelini de aşan , ile kazanmaya devam ediyor."

Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu... "Ronaldo musun be mübarek!"

Günebakış Gazetesi: " zirveye yöneldi."

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