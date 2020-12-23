Şenol Güneş'ten Özkan Sümer sözleri: Unutulmayacaksın

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 20:38Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
A MilliTakım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün hayatını kaybeden Özkan Sümer için veda mesajı yayımladı. Duygu dolu bir paylaşım yapan Şenol Güneş, "Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz... Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır... Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz Hoca'm... Unutulmayacaksın!.." ifadelerini kullandı.