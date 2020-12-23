Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'ten Özkan Sümer sözleri: Unutulmayacaksın

'ten sözleri: Unutulmayacaksın

A Güneş, dün hayatını kaybeden için veda mesajı yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 20:38 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Şenol Güneş'ten Özkan Sümer sözleri: Unutulmayacaksın
A Milli Takım Teknik Direktörü , dün hayatını kaybeden için veda mesajı yayımladı. Duygu dolu bir paylaşım yapan Şenol Güneş, "Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz... Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır... Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz Hoca'm... Unutulmayacaksın!.." ifadelerini kullandı.
BİZE ULAŞIN