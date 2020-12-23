Ahmet Ağaoğlu: Yeri doldurulmaz

Başkan Ağaoğlu, “Efsanemizi büyük bir değerimizi kaybettik” mesajını paylaştı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 21:09Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Ağaoğlu, çalışmaktan büyük onur duyduğu Sümer için şu mesajı paylaştı: 80 yıllık ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış ender futbol adamlarından biridir. Sayın Özkan Sümer, Türkiye'de altyapının temellerini atan, o temellerin üzerine genç yetenekler yetiştiren ve futbolumuza kazandıran, futbola farklı bir sistem getiren bir insandı. Kendisine farklılıkları nedeniyle 'futbolun filozofu' unvanı verilmişti. Bir Özkan Sümer bir daha gelir mi bilemem ama yeri çok zor doldurulacak. Camiamız ve ülke sporu için büyük bir kayıp. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza, futbol ve spor ailesine başsağlığı diliyorum.