Abdullah Avcı: Akıllı oynuyoruz

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor'u deplasmanda yenmenin önemli olduğunu söyledi. Alınan 3 puana rağmen futbollarının eleştirilmesini normal karşılayan deneyimli hoca şöyle konuştu: "Bazen oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak gerekiyor. Akıllı oynuyoruz. 6 maçta 2 gol yedik. Elbette gelişeceğiz. Bu dönüşüm sürecinde kazanmak çok önemli" dedi.

AVCI: BİR DÖNEM KAPANDI

Abdullah Avcı, Özkan Süme'in vefatıyla bir dönemin kapandığını söyledi. Avcı "Ben Trabzonspor'un ilk teklifini Özkan Sümer'den aldım. Buraya geldim, ilk arayan oydu. Örnek alınacak biriydi" dedi.