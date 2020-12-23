Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Akıllı oynuyoruz

: Akıllı oynuyoruz

Avcı 3 puan alırken iyi bir sergilemediklerini kabul etti. Ancak “Akıllı oynuyoruz. Kazanmak çok önemli” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:18 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Abdullah Avcı: Akıllı oynuyoruz

'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor'u deplasmanda yenmenin önemli olduğunu söyledi. Alınan 3 puana rağmen futbollarının eleştirilmesini normal karşılayan deneyimli hoca şöyle konuştu: "Bazen oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak gerekiyor. Akıllı oynuyoruz. 6 maçta 2 gol yedik. Elbette gelişeceğiz. Bu dönüşüm sürecinde kazanmak çok önemli" dedi.

AVCI: BİR DÖNEM KAPANDI

, Özkan Süme'in vefatıyla bir dönemin kapandığını söyledi. Avcı "Ben Trabzonspor'un ilk teklifini Özkan Sümer'den aldım. Buraya geldim, ilk arayan oydu. Örnek alınacak biriydi" dedi.

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