İdmanı yaptı Hatay’a uçtu

Trabzobzonspor, Hatayspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:08Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Trabzobzonspor, Hatayspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat çalıştı. Deneyimli çalıştırıcı zorlu maçın taktiklerini öğrencilerine anlattı. Hatayspor'un çıkışta bir ekip olduğunu vurgulayarak basit hata istemediğini söyledi. Fırtına, bu çalışmanın ardından Hatay'a uçtu.