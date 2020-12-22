Haberler Trabzonspor İdmanı yaptı Hatay’a uçtu

İdmanı yaptı Hatay’a uçtu

Trabzobzonspor, ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
İdmanı yaptı Hatay’a uçtu
Trabzobzonspor, ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 1.5 saat çalıştı. Deneyimli çalıştırıcı zorlu maçın taktiklerini öğrencilerine anlattı. Hatayspor'un çıkışta bir ekip olduğunu vurgulayarak basit hata istemediğini söyledi. Fırtına, bu çalışmanın ardından Hatay'a uçtu.
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