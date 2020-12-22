Devrede savunmaya ‘Yedek’ takviye

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:09Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Teknik direktörAbdullah Avcı da takımın en sorunsuz bölgesi olan savunma hattından oldukça memnun. Deneyimli çalıştırıcı, genel olarak takım savunmasını güçlendirmeleri gerektiğini belirtirken isim bazında Pereira, Edgar, Hugo ve Marlon'un performansını yeterli buluyor. Avcı, devre arası transfer dönemiminde Edgar ve Hugo'nun yerine isim istemiyor. Sadece bu iki ismi yedekleyecek bir oyuncu kadroya katılabilir.