Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor!

Bordo-mavili ekibin teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp dergisine bir röportaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor için çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtirken kulübün çıtayı hep yukarı koyduğunu söyledi. Avcı "Burası Trabzonspor. Yukarda olması, yarışması lazım. Onun için şu anda ilk başta kısa vadede nasıl faydalı oluruz onun çalışmasını yapıyoruz. Eksiklerimiz üzerine hızlıca çalışıyoruz" dedi. Avcı, Trabzon için 'verimli topraklar' ifadesini kullanırken, Trabzonspor hep kendi içinden oyuncular çıkarmıştır. Bu oyuncular hem Türkiye'de hem Avrupa'da sahne almıştır. Onun için bir yandan yarışırken diğer taraftan o verimli topraklardan çıkan insan kaynağını doğru kullanmaya çalışacağız" diye konuştu.



BENIM KANIM BURASI

"Buraya gelirken kan uyuşmazlığı olacak mı diye hiç düşünmedim. Benim kanım burası. Duygum buradan benim. Yörem burası. Bir kere Trabzonspor'dan teklif geldi mi geceleri uyuyamıyorsunuz. Bu insanı çok heyecanlandırıyor. Geldiğim günden beri camia ile ilişkilerim çok iyi. Mutluyum. Trabzonspor tarihinde Ali Kemal gibi, Ahmet Suat hocamız gibi, Şenol Güneş gibi iz bırakmak istiyorum"



"Daha önce Trabzonspor'dan 3 defa teklif almıştı. O dönemlerde olmamıştı. Bugünlere nasipmiş. Trabzonspor ile benim hedeflerim örtüşüyor. Bu hedeflere beraber koşabilmek için buradayım"



"Şu anda elimde 25-26 yaş ortalamalı bir oyuncu grubu var. Gelişime çok açıklar. Bunu sonuçlarla da desteklersek geleceğe daha büyük umutlarla bakabiliriz"

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM HOCAM"

"Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Trabzonspor tarihinin başlangıcında ve bugünlere gelmesinde anahtar isimler. Şenol Güneş benim hocam. Bu camianın hem futbolculuğu hem de antrenörlüğündeki sembol isimlerden bir tanesi. Ali Kemal Denizci, Ziya Doğan da çok değerli isimler."



Trabzon, Karadeniz... Bu havayı çok iyi bilirim. Bu coğrafyanın çocuğuyum.

Geçen bir kamyonet geri vitese taktı yanıma geldi, selam verdi. Trabzon por Teknik Direktörü olmak soruml luğun zu artırıyor.

Devre arasına kadar kısa vadeli bir plan yaptık. Ardından uzun vadeli şekilde Trabzonspor'u yukarılara taş manın alt yapısını kuracağız.

Futbol sürekli değişiyor. Dünyayı iyi takip etmek lazım.

Dünya futboluyla maalesef eş zamanlı şekilde gelişemiyoruz.



Saha içimde kompakt, birlikte hareket eden bir takım görmek istiyorum.

Aksiyon filmi gibi oyun kalmadı artık. Dikine gidecek oyuncumuz yoksa pas oyunu oynayacağız.

İlk geldiğimde oyuncuların fiziksel değerleri çok iyi durumdaydı.

Oyuncular bir şeyler öğrenmek için gözümüzün içine bakıyor.

2012'de Almanya da bizde 75 milyonuz. Onlar Dünya Kupası alıyorlar, biz alamıyoruz. Bizim üçüncü kuşak onlar için oynuyor. Sıkıntı gende değil, organizasyonda.

Taraftardan uzun bir sabır istemiyorum.



ZIHINSEL YORGUNLUK VAR

"Trabzonspor geçtiğimiz sezon kupayı kazandı, şampiyonluğu sonuna kadar. kovaladı. Geçen yıldan kalma zihinsel bir yorgunluk var. Pandemi sebebiyle zor bir sezon oynuyoruz. Haftada 3 maça çıkıyoruz. İdmanları dahi buna göre planlıyoruz"



AILEM BASKI YAPTI

"Ben hayatımda düzen severim. Aile düzenim, giydiğim kıyafet düzenli olmalı. Evim ve işim benim için çok önemli. Ailem Trabzon'a gelmem için baskı yaptı. Çok desteklediler. Onlar da buraya gelecek. Karadeniz'i birlikte turlayacağız"



LIVERPOOL, CITY DE SAVUNMA YAPIYOR

"Karadeniz insanı kendi içinde olan hırsını, düşüncesini, duygusunu ve o mücadele gücünü sahada görmek istiyor. Devamlı baskılı ve rakip takım ceza sahası içinde oynanan bir oyun isteniyor ama dünyada böyle bir şey kalmadı. Duygumuz olacak ama aynı zamanda futbol aklımız da olacak. Savunma yapmayacak mıyız? Bunu Liverpool da yapıyor, Manchester City de yapıyor. Hücum oynarken de savunmayı nasıl yapacağımızı düşünmemiz lazım"