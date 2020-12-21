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savunmayı sağlama aldı!

, ’nın gelişiyle defansını toparladı. Taraftarlar da ve Edgar ikilisine övgüler yağdırarak, “Gözümüz arkada deiğl” yorumu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:20
Trabzonspor savunmayı sağlama aldı!

'nın göreve gelmesiyle savunmada gözle görülür bir toparlama yaşadı. Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'da uzun bir aradan sonra stoper tandemi güven vermeye başladı. Bordo-Mavili taraftarlar ve Edgar'a övgüler yağdırarak, "Artık gözümüz arkada değil" yorumlarında bulunuyor. vcı'nın da geldikten sonra çok fazla bozmadığı savunma ikilisinden oldukça memnun olduğu ve devre arasında bu bölgeye kesinlikle bir transfer yapmayı düşünmediği ifade edildi.

SADECE 2 GOL YEDİ
'de ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören Fırtınası, son 5 haftada ise sadece 2 gol yedi.

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