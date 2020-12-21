Haberler Trabzonspor Pes etmek yok

Pes etmek yok

bu sezon ilk defa yenik duruma düştüğü bir karşılaşmayı çevirdi. 5. seferde bunu başaran ’da “Bundan sonra pes etmek yok” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 20:13 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Pes etmek yok

ekibi, bu sezon geri düştüğü maçları çevirmekte bir hayli zorlanıyordu. , , ve mücadelelerinde skorda dezavantajlı duruma geçen söz konusu karşılaşmaların hiçbirinden 3 puan çıkaramamıştı. 3'ünde yenilen bordo-mavililer sadece Alanyaspor ile berabere kalmıştı. , bu kötü durumu yönetiminde değiştirmeyi başardı.

Çaykur. Rizespor karşılaşmasında Milan Skoda'nın penaltı golüyle yenik duruma düşen Trabzonspor, Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo'nun golleriyle 2-1'i buldu, 90 dakikayı 3 puanla tamamladı. Trabzonspor bu geri dönüşü çok kritik bir maçta yakaladı. Art arda iki beraberliğin ardından bir puan kaybı daha istemeyen Fırtına müthiş bir mücadele ile maçı kazandı.

DOĞRU REAKSİYON
AVCI da maç sonunda oyuncularını tebrik etti. Deneyimli hoca "Yenik duruma düşmek tabii ki iyi bir şey değil ama reaksiyonunuz doğruydu. Bundan sonra asla pes etmek yok. Geri düşeriz, öne geçeriz, aynı disiplin ve mücadeleyi hep görmek istiyorum" dedi.

AVCI DOKUNUŞU
Trabzon, Avcı öncesi 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. 3 defa berabere kalan, 4 kez de yenilen FIrtına rakip ağları 10 defa sarsmıştı. 15 de gol yemişti. Avcı ile 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi. 5 gol attı, 2 gol yedi.

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