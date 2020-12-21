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Kimi isterse alacağız

Trabzonspor Genel Sekreteri , garanti verdi. Saüıroğlu yaptığı açıklamada, "Avcı bize listesini sunacak. Kulüp bütçesi doğrultusunda isteklerini yerine getireceğiz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 22:06 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kimi isterse alacağız

Trabzonspor'un galibiyeti camiayı mutlu ederken yine de eksikler göze çarptı. Özellikle hücum bölgesinde aksamalar sürüyor. Net bir santrforu bulunmayan temsilcisi öncelikle bu sorunu çözmeyi planlıyor. da 4'ü mutlak en az 7 yapmaları gerektiğini söylemişti. Bordo-mavili kulübün genel sekreteri , teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. O kimi isterse alacağız. Taraftarımız merak etmesin. Devre arasında gerkene tüm takviyeler yapılacak" ifadelerini kullandı. Sağıroğlu, kulüp bütçesi doğrultusunda büyük bir titizlikle transfer çalışmalarını yürüttüklerini ve doğru isimleri kadroya katacaklarını söyledi.

ZOR BİR DÖNEM
Ömer Sağıroğlu zorlu bir sezon yaşadıklarını söyledi. Sağıroğlu, "Hem sakatlıklar hem de koronavirüs sebebiyle sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım bundan sonra daha sağlıklı bir kadro ile yolumuza devam ederiz" dedi.

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