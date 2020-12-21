Trabzonspor'da stoper gündemi uzun süre sonra güven veriyor. Edgar İe-Vitor Hugo ikilisi savunmayı büyük oranda toparladı. Bordo-mavili taraftarlar da tıpkı teknik direktör Abdullah Avcı gibi bu durumun keyfini sürüyor. Edgar ve Hugo'nun sosyal medya sayfaları taraftarların "Bu zamana kadar nerelerdeydiniz siz", "Artık gözümüz arkada değil" yorumlarıyla dolup taşıyor.

HUGO FARKI

Fırtına'da camianın en beğendiği transfer Vitor Hugo. Brezilyalı savunmacı sadece top kesme özelliğiyle değil, oyun kurma başarıyla sokmasıyla da büyük fayda sağlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da savunma lideri olarak gördüğü Hugo'nun performansının takımı olumlu yönde etkilediğini düşünüyor.