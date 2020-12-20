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Yerel basından 'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

'in 13. haftasında ile karşılaşan geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 15 puanda kaldı. Galibiyet sonrası Trabzonspor yerel basını bordo-mavili ekibe övgü yağdırdı. İşte Trabzon basınından başlıklar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:55
Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

Trabzon'da yerel gazeteler, 'un 3 puan kazandığı maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, gelen galibiyetle taraftar ve camianın rahat nefes aldığına dikkat çekti.

Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

'in 13'ünci haftasında , sahasında konuk ettiği 'u 2-1'lik skorla yendi.

Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

Kentte yayınlanan yerel gazeteler, Karadeniz derbisini sayfalarında değerlendirdi, gelen galibiyetle bordo mavili taraftar ve camianın rahat nefes aldığına işaret etti.

Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

Karadeniz Gazetesi, "Taraftar ve camia 29 yaşında oyuncuya övgü yağdırdı; Djaniny Yerim Senin"

Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

Taka Gazetesi, " ve dostluk içinde kapıştı. Hakem iki tarafa da penaltı verdi. Trabzonspor'a 3 puanı Djaniny getirdi; Trabzon'u Ayakta Tuttu"

Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

Günebakış Gazetesi "Kupaya şok şekilde veda eden bordo mavililer, komşusu Rizespor'u devirerek kendine geldi; Trabzon'a Rize Morali"

Yerel basından Trabzonspor'a övgü! "Djaniny Yerim Senin"

Kuzey Ekspres Gazetesi, ", 'u yenip kötü gidişata son verdi, rahat bir nefes aldı; Sert Fırtınaya Atmaca Direnemedi" başlıklarını kullandı.

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